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Новости

11:30

Происшествия

Замминистра МЧС прибыл в Свердловскую область, где произошло несколько крупных пожаров

Замминистра МЧС прибыл в Свердловскую область, где произошло несколько крупных пожаров

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В подмосковном Краскове начали устранять последствия технологического сбоя в коллекторе

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Около 100 домов сгорело в поселке Сосьва в Свердловской области

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Около 100 строений сгорело в уральском поселке Сосьва

Замминистра МЧС Илья Денисов вместе с оперативной группой прибыл в Свердловскую область, где произошло сразу несколько крупных пожаров. Остановить распространение огня удалось в пяти поселках, но о полной ликвидации речи пока нет.

Количество сгоревших домов уже превысило 100, известно об одном погибшем. Только в Сосьве без крыши над головой остались более 200 человек, а всего – 660 жителей области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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