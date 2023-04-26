Замминистра МЧС прибыл в Свердловскую область, где произошло несколько крупных пожаров

Замминистра МЧС Илья Денисов вместе с оперативной группой прибыл в Свердловскую область, где произошло сразу несколько крупных пожаров. Остановить распространение огня удалось в пяти поселках, но о полной ликвидации речи пока нет.

Количество сгоревших домов уже превысило 100, известно об одном погибшем. Только в Сосьве без крыши над головой остались более 200 человек, а всего – 660 жителей области.

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