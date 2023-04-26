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Происшествия

ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО утром 26 апреля

ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО утром 26 апреля

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ВСУ утром 26 апреля снова открыли огонь по Донецку. По городу выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня, сообщило представительство ДНР.

Удары пришлись по Киевскому и Куйбышевскому районам. Прилет еще шести снарядов калибром 152 миллиметра зафиксировали в Петровском районе. Серьезные повреждения получили жилые застройки. О пострадавших среди мирного населения пока не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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