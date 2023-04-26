ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО утром 26 апреля

ВСУ утром 26 апреля снова открыли огонь по Донецку. По городу выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня, сообщило представительство ДНР.

Удары пришлись по Киевскому и Куйбышевскому районам. Прилет еще шести снарядов калибром 152 миллиметра зафиксировали в Петровском районе. Серьезные повреждения получили жилые застройки. О пострадавших среди мирного населения пока не сообщается.

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