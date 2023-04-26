11:15Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО утром 26 апреля
ВСУ утром 26 апреля снова открыли огонь по Донецку. По городу выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня, сообщило представительство ДНР.
Удары пришлись по Киевскому и Куйбышевскому районам. Прилет еще шести снарядов калибром 152 миллиметра зафиксировали в Петровском районе. Серьезные повреждения получили жилые застройки. О пострадавших среди мирного населения пока не сообщается.
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