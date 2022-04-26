Исполнители терактов в Приднестровье не имеют отношения к жителям региона – Красносельский

Исполнители терактов в Приднестровье не имеют никакого отношения к жителям региона. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье установлен красный уровень террористической опасности. Такое решение принял Совбез Приднестровской Молдавской Республики. В пресс-службе президента заявили о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя.

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