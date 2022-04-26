Власти Ульяновской области заявили об отсутствии охраны в детсаду, где произошла стрельба

Охраны в детсаду, где убили трех человек, не было. Присутствовала только тревожная кнопка. Об этом заявили власти Ульяновской области.

Россия приложит все усилия для обеспечения прав спортсменов из РФ, сообщил Владимир Путин.

Магазины OBI в Москве и Санкт-Петербурге возобновят работу к 1 мая.