Найдено тело владельца ружья, из которого велась стрельба в детсаду под Ульяновском

Владельца ружья, из которого убили трех человек в детсаду Ульяновской области, нашли мертвым. Об этом сообщили власти региона.

Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе переговоров Москвы и Киева, заявили в Кремле.

АТОР опровергла информацию об отказе турецких отелей заселять россиян.

