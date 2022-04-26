Открывший стрельбу в детсаду под Ульяновском числился психически больным – Москалькова

Стрелявший в детсаду под Ульяновском состоял на учете по психической болезни. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Россия выступает за переговорное решение ситуации на Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сеть OBI полностью возобновит работу в России до конца майских праздников.