СК завел уголовное дело об убийстве после стрельбы в детсаду в Ульяновской области

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве после стрельбы в детском саду Ульяновской области. Погибли трое – воспитатель и двое детей. Стрелок совершил самоубийство. Такие данные озвучили власти региона.

Еще один человек, младший воспитатель, получила ранение. Она находится в больнице, сообщили в Минздраве. В данный момент на месте трагедии работают следователи и криминалисты.

Уже известно, что мужчина стрелял из чужого ружья. Владельца оружия обнаружили мертвым, сообщили в администрации области. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека, заявила, что убийца состоял на учете с психиатрическим диагнозом.

Собственную проверку ведет и Минпросвещения. Во всех учебных заведениях Ульяновской области губернатор Алексей Русских распорядился проверить меры безопасности.

Стрелок 26 апреля пришел в сад во время тихого часа. Ему удалось пронести ружье, из которого он убил трех человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.