СК РФ завел дело об убийстве после гибели детей и воспитателя в Ульяновской области

СК РФ завел дело об убийстве после гибели детей и воспитательницы в детсаду Ульяновской области.

Кабмин дополнительно проработает вопросы помощи бизнесу в условиях санкций. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Авиакомпании зарегистрировали в РФ 89% всего самолетного парка, заявил Минтранс.