При стрельбе в детсаду в Ульяновской области ранили младшего воспитателя

При стрельбе в детсаду Ульяновской области ранена младший воспитатель, четыре человека погибли. 26 апреля неизвестный открыл стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма в Ульяновской области.

В Москве начался текущий ремонт дорог. Приведут в порядок более 23 миллионов квадратных метров. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Кабмин РФ подготовил решение для сдерживания роста цен на проезд в общественном транспорте, заявил премьер-министр Мишустин.