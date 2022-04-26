СК возбудил уголовное дело после стрельбы в детсаду в Ульяновской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве после стрельбы в детском саду в Ульяновской области.

В СК уточнили, что на данный момент на месте ЧП работают следователи и криминалисты следственного управления по региону. Выясняются все детали и причины случившегося.

В Минздраве региона заявила, что один человек пострадал и сейчас находится в больнице – это младший воспитатель. Погибшими официально числятся четверо. Двое детей, воспитательница и сам стрелок.

На данный момент от властей Ульяновской области известно, что нападавший пришел в сад с чужим ружьем, владельца уже установила Росгвардия, а личность стрелка все еще неизвестна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.