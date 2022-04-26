Открытое горение в ТЦ "Шелковый путь" в Подмосковье ликвидировали спустя 16 часов

Спустя 16 часов спасателям удалось справиться с открытым горением на складе игрушек в торговом центре "Шелковый путь", который находится на МКАД.

Распространение пламени остановили после полуночи, но полностью сбить его не получалось из-за большого количества горючих веществ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.