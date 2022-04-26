Четыре человека погибли во время стрельбы в детском саду в Ульяновской области

В Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду. Четыре человека погибли. Об этом заявили власти региона.

В столице упростили получение детский пособий и социальной помощи по безработице, сообщил Сергей Собянин.

Обвиняемых в краже денег у ветерана просят приговорить к 6,5 и 5 годам колонии, рассказали в прокуратуре.