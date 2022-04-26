Вооруженный мужчина ворвался в детсад под Ульяновском

Неизвестный мужчина ворвался в детский сад под Ульяновском и открыл стрельбу. Власти региона подтвердили факт стрельбы и гибель четырех человек.

По данным источников, причиной произошедшего мог быть бытовой конфликт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.