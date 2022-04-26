Четыре человека погибли при стрельбе в детсаду в Ульяновской области

В детском саду Ульяновской области произошла стрельба, четыре человека погибли, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Информационные агентства со ссылкой на источники пишут, что среди жертв двое детей. По предварительным данным источника ТАСС, конфликт был на бытовой почве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

