В результате обстрелов в Белгородской области были повреждены 92 дома

В общей сложности 92 дома повреждены в результате обстрелов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Москве утвердили гранты на профессиональное обучение для трудоустройства, заявил Сергей Собянин.

Польша отказалась платить в рублях за российский газ.