Открытое горение в ТЦ "Шелковый путь" ликвидировали

Спасатели справились с открытым горением в ТЦ "Шелковый путь". По данным МЧС, пламя сбили на площади 400 квадратных метров.

Однако работы на месте продолжаются. Второй день на минус первом этаже горит склад с игрушками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.