Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Шелковый путь" на МКАД

Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ "Шелковый путь" у Московской кольцевой. Об этом сообщили в МЧС.

В Москве 26 апреля выявили минимум заболевших коронавирусом с 1 апреля 2020 года – 378 человек, заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Польша ввела собственные санкции против 35 компаний и 14 частных лиц из РФ и Белоруссии. Об этом рассказали в МВД страны.