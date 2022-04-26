Красный уровень террористической опасности ввели в Приднестровье

Красный уровень террористической опасности ввели в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом сообщается на сайте президента республики Вадима Красносельского.

Красносельский провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили террористические атаки на объекты инфраструктуры. В результате пострадали здание министерства государственной безопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы, вышки радиотелецентра возле поселка Маяк.

Члены Совбеза признали уровень безопасности в регионе критическим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.