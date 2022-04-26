Спасатели продолжили тушить пожар в ТЦ "Шелковый путь"

Пожар в торговом центре "Шелковый путь" на МКАД тушат второй день. По словам спасателей, процесс идет сложно, потому что внутри хранятся горючие вещества и аэрозольные баллончики.

Кроме того, работать приходится на высоте – горит складское помещение, которые устроено в несколько уровней. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.