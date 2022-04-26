Глава Белгородской области сообщил о повреждении 18 домов в двух селах после обстрела

18 домовладений в Белгородской области повреждены в результате обстрела. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Цифровую систему оценки состояния пациентов внедрили в 10 клиниках столицы, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Финская Valio продает бизнес в России группе "Велком" и уходит с рынка РФ.