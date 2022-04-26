Два взрыва вывели из строя антенны радиоцентра в Приднестровье

В Приднестровье два взрыва вывели из строя антенны радиоцентра, который транслировал российское радио. Об этом сообщили в МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

По данным ведомства, никто из сотрудников и местных жителей не пострадал. К месту происшествия приехали правоохранительные органы и аварийные службы. Они оцепили территорию радиотелецентра ‎"Маяк", а саперы Минобороны начали обследование всех объектов на территории.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.