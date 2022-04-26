Пожар в ТЦ "Шелковый путь" локализовали

Торговый центр, который накануне загорелся на МКАД, продолжает дымить. Об этом сообщили очевидцы. О том, что пожар локализован на площади 400 "квадратов", спасатели сообщили ночью. Но ликвидацию так и не объявили.

Что происходит на месте в данный момент? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

