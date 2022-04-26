Региональный радиоцентр взорвали в Приднестровье

Два мощных взрыва прогремели в Приднестровье в поселке Маяк. Как сообщили в местном МВД, неизвестные атаковали радиоцентр, ретранслировавший российские программы. Из строя выведены две самые мощные антенны.

В Тирасполе неизвестные обстреляли из гранатометов здание министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В здании выбило окна, повреждены стены, но никто не пострадал.