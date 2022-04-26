Тушение пожара в ТЦ "Шелковый путь" на МКАД продолжается

Спасатели уже больше 12 часов тушат пожар в торговом центре "Шелковый путь" на 32-м километре МКАД. Огонь все еще не ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС.

На кадрах, которые прислали телезрители, видно, что здание все еще сильно задымлено. По словам очевидцев, в районе возгорания стоит резкий запах гари.

Пожар начался вечером 25 апреля в складском помещении на минус первом этаже. Спасатели эвакуировали 200 человек. Возгорание на площади 400 квадратных метров удалось локализовать ближе к 00:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.