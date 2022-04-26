Одномоторный самолет потерпел крушение на западе Турции

Появились кадры падения одномоторного самолета в турецком городе Бурса. Машина рухнула прямо посреди оживленной улицы. Начался сильный пожар, улицу почти мгновенно заволокло едким дымом. Большинство прохожих начали в панике разбегаться, другие бросились тушить огонь. Несмотря на их старания, спасти пилотов самолета не удалось. О других жертвах пока ничего не известно. Причины катастрофы выясняются.



В Тирасполе неизвестные обстреляли из гранатометов здание министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В здании выбило окна, повреждены стены, но никто не пострадал.



Представители армянской оппозиции разблокировали площадь Франции в Ереване. Ранее демонстранты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыли движение на прилегающих к площади улицах и устроили акцию протеста. Туда стянули подразделения полиции и спецназа, но до серьезных столкновений дело не дошло. Обошлось мелкими стычками. Затем протестующие направились на площадь Свободы, где устроили концерт. По словам лидеров оппозиции, политика нынешних властей губительна для Армении и грозит потерей государственности.

В Японии умерла старейшая женщина на Земле. Ей было 119 лет. Канэ Танаке застала правление пяти императоров, пережила Первую и Вторую мировые войны. У нее остались пятеро детей, столько же внуков и 8 правнуков. Всю жизнь женщина проработала в магазине, где продавала лапшу и рисовые лепешки. Последние 17 лет она провела в доме престарелых.

Шанхай накрыл мощный шторм. Такого разгула стихии здесь не было с 1961 года. Ветром сносило автомобили, а торговые палатки и вовсе поднимало высоко в воздух и относило на многие сотни метров. Китайские власти объявили в регионе красный уровень погодной опасности. Людям советуют оставаться в надежных убежищах и не выходить на улицу. Ущерб, нанесенный городу, еще предстоит подсчитать.



Жители Цюриха отпраздновали Шестизвонье – это праздник, который в Швейцарии символизирует приход весны. По традиции в этот день нужно сжигать снеговика. Чем быстрее он сгорит, тем теплее будет лето. В этом году снеговика решили начинить петардами. Снеговик горел аж целых 37 минут 59 секунд.



Джо Байдену привезли хоккейный кубок Стенли. Почетный трофей в Белый дом доставили его действующие обладатели – хоккеисты клуба "Тампа-Бэй". Мероприятие это традиционное, но в этом году был один пикантный момент. За "Тампу" выступают три россиянина – Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Андрей Василевский. До последнего было непонятно, что служба протокола будет с этим делать, но в итоге в резиденции Байдена решили все-таки на время забыть о политике и команда приехала на мероприятие в полном составе.

Посадочная капсула корабля Crew Dragon с космическими туристами приводнилась в Атлантическом океане. Об этом сообщили в компании SpaceX.

Все четыре участника первой полностью коммерческой космической миссии чувствуют себя удовлетворительно. Полет сквозь плотные слои атмосферы с последующим спуском на воду прошел штатно.