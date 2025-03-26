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Новости

26 марта, 10:15

Происшествия

Москвич простил знакомого, который попытался отравить его пирожком с ртутью

Москвич простил знакомого, который попытался отравить его пирожком с ртутью

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Москвич простил своего знакомого, который попытался отравить его, подмешав ртуть в пирожок. ЧП произошло в феврале этого года в кафе на юго-западе Москвы. Обвиняемый на почве ревности добавил опасное вещество в выпечку. Чтобы избежать подозрений, он симулировал симптомы отравления.

В настоящее время злоумышленник признал свою вину, раскаивается и активно сотрудничает со следствием. Потерпевший принял извинения и не имеет претензий к обвиняемому, который находится в СИЗО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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