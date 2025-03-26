26 марта, 10:15Происшествия
Москвич простил знакомого, который попытался отравить его пирожком с ртутью
Москвич простил своего знакомого, который попытался отравить его, подмешав ртуть в пирожок. ЧП произошло в феврале этого года в кафе на юго-западе Москвы. Обвиняемый на почве ревности добавил опасное вещество в выпечку. Чтобы избежать подозрений, он симулировал симптомы отравления.
В настоящее время злоумышленник признал свою вину, раскаивается и активно сотрудничает со следствием. Потерпевший принял извинения и не имеет претензий к обвиняемому, который находится в СИЗО.
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