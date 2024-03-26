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26 марта, 22:30

Происшествия

Новости часа: спасатели доложили об отсутствии пострадавших под завалами "Крокуса"

Новости часа: спасатели доложили об отсутствии пострадавших под завалами "Крокуса"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели, участвующие в работах на месте теракта в "Крокус Сити Холле", доложили подмосковному губернатору Андрею Воробьеву, что под завалами не осталось пострадавших.

МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". По состоянию на 20:00 26 марта в перечне числятся 120 человек.

Городские службы Москвы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии половодья, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиягородвидеоЕлизавета Якушева
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