Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

26 марта, 22:15

Происшествия

Главврач "Коммунарки" поблагодарил врачей Москвы за оперативное оказание помощи раненым

Главврач "Коммунарки" поблагодарил врачей Москвы за оперативное оказание помощи раненым

МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокус Сити Холле"

Спасатели завершили разбор завалов в "Крокусе"

"Безопасный город": в вагоне московского метро мужчина распылил перцовый баллончик

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МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"

Спасатели доложили губернатору Подмосковья о завершении поисковых работ на месте теракта

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Врач ГКБ имени Иноземцева Маркаров рассказал о помощи пострадавшим в "Крокусе"

Аварийно-спасательные работы завершили в "Крокус Сити Холле"

Московские врачи отработали четко и оперативно при оказании экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Директор клинического центра "Коммунарка" Денис Проценко поблагодарил всех анестезиологов и реаниматологов, которые принимали раненых в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоЕлизавета Якушева
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