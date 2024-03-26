Главврач "Коммунарки" поблагодарил врачей Москвы за оперативное оказание помощи раненым

Московские врачи отработали четко и оперативно при оказании экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Директор клинического центра "Коммунарка" Денис Проценко поблагодарил всех анестезиологов и реаниматологов, которые принимали раненых в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

