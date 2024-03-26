МЧС завершило аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"

Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершились. Специалисты МЧС России полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов в "Крокусе". Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.

Сейчас с 11 задержанными после теракта в "Крокус сити холле" активно работают, круг выявленных пособников будет больше, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. При этом Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе".

Состояние девяти пострадавших в теракте в "Крокус сити холле", в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое. Врачи продолжают бороться за их жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

