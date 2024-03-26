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26 марта, 21:15

Происшествия

Спасатели доложили губернатору Подмосковья о завершении поисковых работ на месте теракта

Спасатели доложили губернатору Подмосковья о завершении поисковых работ на месте теракта

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Спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву о завершении поисковых работ на месте теракта в "Крокус Сити Холле". Специалист также добавил, что пострадавших больше нет под завалами.

Глава региона в свою очередь поблагодарил всех, кто принимал участие в поисковых работах и ликвидации последствий пожара на месте теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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