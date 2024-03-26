Спасатели доложили губернатору Подмосковья о завершении поисковых работ на месте теракта

Спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву о завершении поисковых работ на месте теракта в "Крокус Сити Холле". Специалист также добавил, что пострадавших больше нет под завалами.

Глава региона в свою очередь поблагодарил всех, кто принимал участие в поисковых работах и ликвидации последствий пожара на месте теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

