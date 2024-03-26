Аварийно-спасательные работы завершили в "Крокус Сити Холле"

Во вторник, 26 марта, в "Крокус Сити Холле" завершили аварийно-спасательные работы. Теперь в ход пойдет инженерная техника. В течение четырех дней разбор завалов не прекращался, в ликвидации последствий террористического акта участвовали более тысячи человек и 300 единиц техники

Известно, что из здания вывезли более 900 кубометров конструкций. Подробнее о том, что предстоит сделать дальше, – в эфире телеканала Москва 24.