Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 19:15

Происшествия

Аварийно-спасательные работы завершили в "Крокус Сити Холле"

Аварийно-спасательные работы завершили в "Крокус Сити Холле"

Новости часа: сотрудники МЧС вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций

В ФСБ заявили, что круг пособников в подготовке теракта в "Крокусе" расширится

Аварийно-спасательные работы завершили в "Крокус Сити Холле"

Новости часа: спасатели завершили разбор завалов на месте теракта в "Крокусе"

Новости мира: полиция Брюсселя разогнала протестующих фермеров водометами

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"

Теракту в "Крокус Сити Холле" содействовали украинские спецслужбы – глава ФСБ

Сотрудник МЧС Станислав Шонькин рассказал, как спасли семь человек в "Крокусе"

Новости часа: 9 пострадавших в "Крокусе" выписывают из больницы имени Иноземцева

Во вторник, 26 марта, в "Крокус Сити Холле" завершили аварийно-спасательные работы. Теперь в ход пойдет инженерная техника. В течение четырех дней разбор завалов не прекращался, в ликвидации последствий террористического акта участвовали более тысячи человек и 300 единиц техники

Известно, что из здания вывезли более 900 кубометров конструкций. Подробнее о том, что предстоит сделать дальше, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоЕкатерина ФоменкоДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика