Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

26 марта, 18:30

Происшествия

Новости часа: сотрудники МЧС вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций

Новости часа: сотрудники МЧС вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций

В ФСБ заявили, что круг пособников в подготовке теракта в "Крокусе" расширится

Аварийно-спасательные работы завершили в "Крокус Сити Холле"

Новости часа: спасатели завершили разбор завалов на месте теракта в "Крокусе"

Новости мира: полиция Брюсселя разогнала протестующих фермеров водометами

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"

Теракту в "Крокус Сити Холле" содействовали украинские спецслужбы – глава ФСБ

Сотрудник МЧС Станислав Шонькин рассказал, как спасли семь человек в "Крокусе"

Новости часа: 9 пострадавших в "Крокусе" выписывают из больницы имени Иноземцева

Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций во время аварийно-спасательных работ в "Крокусе". Поисковые работы завершены, заключили в МЧС России.

В Москве утвердили главные задачи развития системы социальной защиты на 2024 год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве усилен контроль за тоннелями, набережными и причалами в связи с половодьем, рассказал заммэра Петр Бирюков.

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