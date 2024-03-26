26 марта, 18:30Происшествия
Новости часа: сотрудники МЧС вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций во время аварийно-спасательных работ в "Крокусе". Поисковые работы завершены, заключили в МЧС России.
В Москве утвердили главные задачи развития системы социальной защиты на 2024 год. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В Москве усилен контроль за тоннелями, набережными и причалами в связи с половодьем, рассказал заммэра Петр Бирюков.