В ФСБ заявили, что круг пособников в подготовке теракта в "Крокусе" расширится

В ФСБ заявили, что круг пособников в подготовке теракта в "Крокус Сити Холле" расширится. По словам главы ведомства Александра Бортникова, многое указывает на причастность Украины к этому происшествию

Известно, что 26 марта Басманный суд столицы арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". В СИЗО отправили бизнесмена из Красногорска, который сдавал террористам квартиру по объявлению. Под стражей он пробудет до 22 мая.

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