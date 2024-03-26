Новости часа: спасатели завершили разбор завалов на месте теракта в "Крокусе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели завершили разбор завалов на месте теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в МЧС РФ.

Свыше 100 человек, пострадавших в "Крокусе", получили психологическую помощь в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Снег в Москве может полностью сойти в первые дни апреля. О погодных условиях рассказали синоптики.