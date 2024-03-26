Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 17:45

Общество

Новости часа: спасатели завершили разбор завалов на месте теракта в "Крокусе"

Новости часа: спасатели завершили разбор завалов на месте теракта в "Крокусе"

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Путин заявил, что следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели завершили разбор завалов на месте теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в МЧС РФ.

Свыше 100 человек, пострадавших в "Крокусе", получили психологическую помощь в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Снег в Москве может полностью сойти в первые дни апреля. О погодных условиях рассказали синоптики.

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