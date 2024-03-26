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26 марта, 17:15

Происшествия

Сотрудник МЧС Станислав Шонькин рассказал, как спасли семь человек в "Крокусе"

Сотрудник МЧС Станислав Шонькин рассказал, как спасли семь человек в "Крокусе"

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Командир отделения пожарно-спасательной части № 65 СЗАО МЧС России по Москве Станислав Шонькин рассказал, как спасли семь человек в "Крокус Сити Холле" в момент пожара. Он сообщил, что увидел людей на высоте пяти-шести метров в вентиляционном коробе, они сделали из интернет-проводов канаты.

Станислав Шонькин поставил задачу установить лестницу, чтобы вытащить шесть женщин и ребенка из короба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоРоман КарловКсения Чепенко
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