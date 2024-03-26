Руководитель Депздрава Москвы рассказал о состоянии пострадавших после теракта в "Крокусе"

Руководитель Депздрава Москвы Алексей Хрипун рассказал о состоянии пострадавших после теракта в "Крокус Сити Холле". Он отметил, что все поступившие вечером 22 марта пациенты живы. Изменилась тяжесть состояния пациентов: почти в три раза уменьшилось количество больных, которые поступали в крайне тяжелом состоянии, почти на треть сократилось количество пациентов, которые поступили в тяжелом состоянии.

По данным на 26 марта, всего в столичных больницах остаются 70 человек, девять из них – в крайне тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.