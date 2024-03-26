26 марта, 14:15Происшествия
Восемь фигурантов дела о теракте в "Крокусе" арестованы – Путин
26 марта состоялось совещание президента России с сотрудниками Генпрокуратуры. На нем Владимир Путин сообщил, что те, кто непосредственно участвовал в массовом убийстве людей в "Крокус Сити Холле", арестованы.
Также глава государства отметил, что силовые ведомства выясняют детали совершенного преступления, определяют роль и степень вины каждого участника теракта. Все они понесут справедливое наказание, согласно российскому законодательству.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.