Восемь фигурантов дела о теракте в "Крокусе" арестованы – Путин

26 марта состоялось совещание президента России с сотрудниками Генпрокуратуры. На нем Владимир Путин сообщил, что те, кто непосредственно участвовал в массовом убийстве людей в "Крокус Сити Холле", арестованы.

Также глава государства отметил, что силовые ведомства выясняют детали совершенного преступления, определяют роль и степень вины каждого участника теракта. Все они понесут справедливое наказание, согласно российскому законодательству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.