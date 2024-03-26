Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 15:00

Происшествия

Глава ФСБ заявил, что РФ примет ответные меры на теракт в "Крокус Сити Холле"

Глава ФСБ заявил, что РФ примет ответные меры на теракт в "Крокус Сити Холле"

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Россия примет ответные меры на теракт в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам глава ФСБ Александр Бортников. Правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей атаки, которых уже отправили в СИЗО.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По данным на 26 марта, общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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