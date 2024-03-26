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26 марта, 14:15

Происшествия

Оперативный дежурный по СЗАО Василий Терешин рассказал о работе на месте ЧП в "Крокусе"

Оперативный дежурный по СЗАО Василий Терешин рассказал о работе на месте ЧП в "Крокусе"

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Сотни специалистов работают в выгоревшем зале "Крокус Сити Холла", завалы разбирают в том числе вручную. 26 марта планируется полностью закончить поисковую операцию, которая не прекращалась ни на минуту.

Оперативный дежурный по СЗАО Василий Терешин рассказал, что на момент прибытия на место ЧП первые пожарные спасательные подразделения не владели информацией, находятся ли террористы в здании. В связи с этим специалистам приходилось принимать быстрые решения по спасению людей и действовать в условиях повышенного риска для жизни и здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоРоман КарловКсения Чепенко
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