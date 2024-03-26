Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 13:45

Происшествия

Новости регионов: в Амурскую область прибыли семьи 10 горняков с рудника "Пионер"

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Семьи десяти горняков с рудника "Пионер" приехали в Амурскую область, сообщили в МЧС. С ними работают психологи. В марте 2024 года во время подземных работ произошло обрушение породы, в результате заблокированными оказались 13 человек. По данным на 26 марта, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Задержанные чиновники Минэкономразвития пытались завладеть 50% акций одного из предприятий в Минеральных Водах. Об этом сообщили в ФСБ. Их сотрудники раскрыли группировку рейдеров с участием высокопоставленных служащих министерства. Вместе с предпринимателями участники преступной схемы досрочно прекратили лицензию добывающей компании, чтобы получить ее акции. Кроме того, следствие говорит о хищениях природного газа. Все подозреваемые задержаны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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