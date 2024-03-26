Новости часа: суд отправил под стражу восьмого фигуранта в деле о теракте в "Крокусе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

В Московском регионе началось половодье, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На двух перехватывающих парковках в Северном Чертанове и Марьине открыли 130 новых абонементных мест. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.