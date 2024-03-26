Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 13:45

Происшествия

Новости часа: суд отправил под стражу восьмого фигуранта в деле о теракте в "Крокусе"

Новости часа: суд отправил под стражу восьмого фигуранта в деле о теракте в "Крокусе"

Родион Газманов сдал кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Врач Сергей Агафонов рассказал о работе на месте ЧП в "Крокус Сити Холле"

Новости мира: грузовое судно врезалось в мост в США

Спасатели МЧС будут разбирать балкон в сгоревшем "Крокусе"

Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали на два месяца

Прапорщик Николай Алексеев рассказал об эвакуации раненных при теракте в "Крокусе"

Новости часа: более 90 пострадавших в теракте в "Крокусе" остаются в больницах Москвы

Анестезиолог Сергей Буланов рассказал о медэвакуации из "Крокус Сити Холла"

Анестезист Вячеслав Сахаров рассказал о первых минутах работы у "Крокуса" 22 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

В Московском регионе началось половодье, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На двух перехватывающих парковках в Северном Чертанове и Марьине открыли 130 новых абонементных мест. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

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