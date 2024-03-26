Анестезиолог Сергей Буланов рассказал о медэвакуации из "Крокус Сити Холла"

Врач – анестезиолог-реаниматолог Центра экстренной медицинской помощи Сергей Буланов рассказал, что на месте ЧП в "Крокус Сити Холле" 22 марта была налажена работа по оперативной отправке пострадавших в стационары Москвы. Все медики действовали по особому алгоритму.

Он предусматривал деление пациентов на группы и доставку в медучреждения столицы без необходимости посылать запрос на поиск места госпитализации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.