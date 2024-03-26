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26 марта, 11:45

Происшествия

Анестезист Вячеслав Сахаров рассказал о первых минутах работы у "Крокуса" 22 марта

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Первые бригады медиков приехали к "Крокус Сити Холлу" через четыре минуты после вызова. Они оперативно помогали людям выбраться из горевшего здания и оказывали им помощь.

Анестезист бригады реаниматологии Московской областной станции скорой помощи Вячеслав Сахаров рассказал, что бригада приехала в момент, когда еще была стрельба. Медики начали незамедлительно заниматься сортировкой остальных пострадавших, передавая подходивших новых пострадавших другим бригадам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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