Анестезист Вячеслав Сахаров рассказал о первых минутах работы у "Крокуса" 22 марта

Первые бригады медиков приехали к "Крокус Сити Холлу" через четыре минуты после вызова. Они оперативно помогали людям выбраться из горевшего здания и оказывали им помощь.

Анестезист бригады реаниматологии Московской областной станции скорой помощи Вячеслав Сахаров рассказал, что бригада приехала в момент, когда еще была стрельба. Медики начали незамедлительно заниматься сортировкой остальных пострадавших, передавая подходивших новых пострадавших другим бригадам.

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