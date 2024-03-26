Сотрудник МЧС Илья Жаренов рассказал, как тушили пожар в "Крокус Сити Холле"

Экстренные службы слаженно сработали в "Крокус Сити Холле". Они оперативно помогали людям выбраться из горевшего здания.

Старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения управления по СЗАО ГУ МЧС РФ по Москве Илья Жаренов рассказал, что пожару в концертном зале был присвоен максимальный уровень сложности с максимальным привлечением силы средств. По данным специалиста, это был четвертый ранг сложности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.