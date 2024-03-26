Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 12:45

Происшествия

Руководитель Депздрава Москвы рассказал о состоянии пострадавших в "Крокусе"

Руководитель Депздрава Москвы рассказал о состоянии пострадавших в "Крокусе"

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Минздрав Подмосковья опубликовал список из 121 пострадавшего в "Крокусе"

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Более 24 тыс человек сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

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Более 24 тысяч человек сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Доноры откликнулись по всей России. Только в столице за три дня заготовили более четырех тысяч литров крови.

Руководитель Депздрава Москвы Алексей Хрипун рассказал о состоянии пострадавших. Он отметил, что все поступившие вечером 22 марта пациенты живы. Изменилась тяжесть состояния пациентов: почти в три раза уменьшилось количество больных, которые поступали в крайне тяжелом состоянии, почти на треть сократилось количество пациентов, которые поступили в тяжелом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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