Руководитель Депздрава Москвы рассказал о состоянии пострадавших в "Крокусе"

Более 24 тысяч человек сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Доноры откликнулись по всей России. Только в столице за три дня заготовили более четырех тысяч литров крови.

Руководитель Депздрава Москвы Алексей Хрипун рассказал о состоянии пострадавших. Он отметил, что все поступившие вечером 22 марта пациенты живы. Изменилась тяжесть состояния пациентов: почти в три раза уменьшилось количество больных, которые поступали в крайне тяжелом состоянии, почти на треть сократилось количество пациентов, которые поступили в тяжелом состоянии.

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