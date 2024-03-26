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Новости

26 марта, 11:30

Происшествия

Новости мира: китайские эксперты выразили сомнение в западной версии теракта в "Крокусе"

Новости мира: китайские эксперты выразили сомнение в западной версии теракта в "Крокусе"

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Китайские эксперты заявили о больших сомнениях в западной версии теракта в "Крокус Сити Холле". Они не могут подтвердить, что за нападением стоит запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", пишет газета Global Times. Версию назвали надуманной. Кроме того, специалисты отметили, что схема нападения не соответствует предыдущим атакам террористов.

Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы после событий в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил премьер-министр республики Габриэль Атталь. В Елисейском дворце созывали Совет по национальной обороне, где решили подготовиться к проведению Олимпиады, которая состоится летом 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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