Пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" начали получать первые выплаты

В Москве и Подмосковье пострадавшим и родственникам погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" начали перечислять единовременные выплаты. Сроки и порядок их получения можно узнать в Единой справочной службе столичного департамента соцзащиты.

Кроме того, на месте ЧП продолжают выдавать личные вещи, верхнюю одежду и автомобили тех, кто находился в концертном зале вечером 22 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.