Предполагаемого организатора теракта в Брянской области объявили в розыск

МВД объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, которого ранее внесли в перечень террористов и экстремистов.

Кроме того, МВД объявило в розыск актера Кирилла Канахина. Он, предположительно, также участвовал в нападении в Брянской области.

2 марта в Климовском районе диверсанты обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из машин ехали дети. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, однако сам был ранен.

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