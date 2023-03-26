ДТП с погоней произошло на Кутузовском проспекте

Странное ДТП произошло поздно вечером на Кутузовском проспекте. Дорожная камера зафиксировала момент удара. Одна из машин резко вильнула в сторону, потом ее закрутило. Водитель потерял управление и врезался в другой автомобиль.

После этого из машины выбежали двое мужчин. За ними началась настоящая погоня. При этом несколько человек чуть не попали под колеса других автомобилей. Сейчас на месте работают оперативные службы города.

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