Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 23:15

Происшествия

ДТП с погоней произошло на Кутузовском проспекте

ДТП с погоней произошло на Кутузовском проспекте

Новости часа: Киев с помощью беспилотника хотел совершит атаку в Тульской области

10 домов получили повреждения при взрыве в Тульской области

Новости часа: в Тульской области открыли горячую линию для пострадавших при взрыве

Автомобиль врезался в автобусную остановку на Боровском шоссе

В МО РФ назвали взрыв под Тулой целенаправленной атакой ВСУ

Москвичам рассказали о главных новостях уходящего дня

Новости часа: глава МАГАТЭ посетит ЗАЭС 29 марта

Следователи обнаружили обломки БПЛА на месте взрыва под Тулой

Электросамокат наехал на пешеходов в Большом Кондратьевсокм переулке

Странное ДТП произошло поздно вечером на Кутузовском проспекте. Дорожная камера зафиксировала момент удара. Одна из машин резко вильнула в сторону, потом ее закрутило. Водитель потерял управление и врезался в другой автомобиль.

После этого из машины выбежали двое мужчин. За ними началась настоящая погоня. При этом несколько человек чуть не попали под колеса других автомобилей. Сейчас на месте работают оперативные службы города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика