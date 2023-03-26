В МО РФ назвали взрыв под Тулой целенаправленной атакой ВСУ

Минобороны РФ заявило, что взрыв в Тульской области был целенаправленной атакой, которую предпринял киевский режим. Предотвратить ее удалось с помощью российской ПВО.

Навигационное устройство в беспилотнике было выведено из строя российским комплексом РЭБ. В военном ведомстве подчеркнули, что воздушное пространство над Тульской областью надежно защищено.

Расследованием взрыва под Тулой занимается прокуратура. По данным МВД, украинский Ту-141 "Стриж" был начинен взрывчаткой. Пострадали три человека. Повреждены три жилых дома.

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